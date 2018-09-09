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Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов танковых войск с профессиональным праздником
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Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов танковых войск с профессиональным праздником
ТК «Звезда»
6 часов назад
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Фото:
ТК «Звезда»
Генерал армии
Сергей Шойгу
отметил, что на протяжении десятилетий личный состав танковых войск вносит значительный вклад в обеспечение безопасности государства и защиту его национальных интересов.
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