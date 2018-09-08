На учении под Самарой впервые применили смешанные огневые группы для борьбы с «джихад-мобилями»

Мотострелки Центрального военного округа впервые применили смешанные огневые группы для борьбы с автомобилями повышенной проходимости и легкобронированной техникой «противника» на учении под Самарой

В ходе практических действий были отработаны организация и проведение засад с участием военнослужащих разных специальностей, когда снайперы, гранатометчики и разведчики действовали в составе смешанной огневой группе. Это позволяет с высокой эффективностью выявлять и уничтожать на дальних подступах к позициям собственных войск разноплановые цели, имитирующие живую силу и технику противника. Разведчики с помощью лазерных приборов разведки ЛПР-3 и станций ближней разведки СБР-3 засекали движение вооруженных автомобилей высокой проходимости, снайперы и гранатометчики отрабатывали уничтожение «боевиков» и машин, используя снайперские винтовки СВД, ручные и автоматические гранатометы РПГ-7В, АГС-17.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин заявлял, что опыт действий в Сирийской Арабской Республике будет максимально использован в боевой и оперативной подготовке войск и органов военного управления округа, включая практические наработки по всем видам обеспечения.