Ещё
На учении под Самарой впервые применили смешанные огневые группы для борьбы с «джихад-мобилями»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На учении под Самарой впервые применили смешанные огневые группы для борьбы с «джихад-мобилями» 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Ранее командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин заявлял, что опыт действий в Сирийской Арабской Республике будет максимально использован в боевой и оперативной подготовке войск.
Мотострелки Центрального военного округа впервые применили смешанные огневые группы для борьбы с автомобилями повышенной проходимости и легкобронированной техникой «противника» на учении под Самарой.
В ходе практических действий были отработаны организация и проведение засад с участием военнослужащих разных специальностей, когда снайперы, гранатометчики и разведчики действовали в составе смешанной огневой группе. Это позволяет с высокой эффективностью выявлять и уничтожать на дальних подступах к позициям собственных войск разноплановые цели, имитирующие живую силу и технику противника. Разведчики с помощью лазерных приборов разведки ЛПР-3 и станций ближней разведки СБР-3 засекали движение вооруженных автомобилей высокой проходимости, снайперы и гранатометчики отрабатывали уничтожение «боевиков» и машин, используя снайперские винтовки СВД, ручные и автоматические гранатометы РПГ-7В, АГС-17.
Ранее командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин заявлял, что опыт действий в Сирийской Арабской Республике будет максимально использован в боевой и оперативной подготовке войск и органов военного управления округа, включая практические наработки по всем видам обеспечения.
ТК «Звезда»: последние новости
Боевики обстреляли ряд населенных пунктов в Идлибе Российских военных медиков наградили за работу в Сирии Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов танковых войск с профессиональным праздником
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британец нашел пропавший малазийский Boeing13
Донбасс выдвинул Киеву ультиматум454
Жириновский высказался об «исчезновении» Медведева145
Украина транспортирует бронекатера в Азовское море198
США удивили неожиданным решением по Сирии487
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
03:33
Порошенко обратился с громким заявлением к Луганску
Украина В мире
03:05
Протестующие в Басре требуют воды
В мире
00:58
В Крыму сильный шторм едва не привел к трагедии
Катастрофы Происшествия
01:30
Одной из сестер-убийц Хачатурян вынесли вердикт
Происшествия
00:09
«Табу нарушены»: РФ обвинили в «маленькой звёздной войне»
Политика Наука и техника
01:59
Пашинян призвал Путина не вмешиваться в дела Армении
Политика Кавказ
03:50
Раскрыты подробности похорон Кобзона
Шоу-бизнес
00:54
Вокруг «Евровидения» разгорелся скандал
Шоу-бизнес
02:09
«Клим Чугункин»: Климкина высмеяли за штаны
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение