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«Белые каски» готовят в Идлибе химпровокации
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Правозащитник: «Белые каски» готовят в Идлибе химпровокации с заложниками 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Omar Haj Kadour
"Белые каски" планируют использовать в постановке химической атаки в провинции Идлиб пленных членов семей боевиков, готовых к примирению с сирийским правительством, сообщил РИА Новости сирийский правозащитник и общественный деятель Аммар Джамаль.
"Сотрудники "Белых касок" готовятся к постановке с химическим оружием, к которой привлекут семьи тех, кто выразил желание примириться с режимом. После подготовки видеотехники будут перевезены из плена семьи "примиренцев" из ИГ* в район поселения Ариха", — сказал Джамаль.
По данным правозащитников, провокация будет проведена в самое ближайшее время.
В субботу в Минобороны России заявили, что подготовка провокации с использованием химического оружия должна завершиться к концу дня, а сигналом для акции боевиков станет особая команда от "зарубежных друзей сирийской революции".
В ведомстве также сообщили, что в Идлибе прошла сходка главарей террористических группировок, где они обсудили сценарии постановочных атак, которые планируется организовать в нескольких населенных пунктах, чтобы обвинить в использовании химоружия правительственные войска. Встреча прошла при участии активистов "Белых касок".
Организация "Белые каски" получила известность благодаря роликам в интернете, в которых активисты в характерной униформе спасают мирных жителей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как члены той же организации снимают постановочные кадры. В МИД России заявляли, что деятельность "Белых касок" — часть информационной кампании по дискредитации сирийских властей и военных.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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