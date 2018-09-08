США удивили неожиданным решением по Сирии

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Минобороны сообщило о гибели девяти мирных жителей в Сирии

В Минобороны назвали дату начала инсценировки химатаки в Сирии

США предупреждают Сирию, Россию и Иран об ответе в случае химатаки в Идлибе