США удивили неожиданным решением по Сирии

США готовы предложить свой план по борьбе с террористами в Идлибе, но не готовы сотрудничать в этом вопросе с Россией, заявил представитель Пентагона Джозеф Данфорд.
«Американские военные считают, что существует более эффективный способ проведения контртеррористических операций, чем обычная военная операция в Идлибе. Это использование американских сил и средств для обнаружения террористов даже в городской среде и их уничтожение с минимальными потерями среди гражданского населения», — цитирует ТАСС сообщение американского военного ведомства.
Данфорд отметил, что он не разговаривал с российским коллегой генералом армии Валерием Герасимовым с тех пор, как начался кризис в Идлибе, и что он пока не планирует общаться с ним. В Пентагоне также сообщили, что, по их оценкам, около 20-30 тысяч террористов вошли в Идлиб, чтобы скрыться среди мирных граждан, которые бежали от насилия в других районах Сирии.