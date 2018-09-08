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ВС Латвии утверждают, что заметили российские военные самолеты у границы республики
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ВС Латвии утверждают, что заметили российские военные самолеты у границы республики 

ТАСС + ещё 2 8 часов назад
Фото: Вести.Ru
РИГА, 8 сентября. /ТАСС/. Два российских военных самолета были замечены вблизи границы Латвии. С таким утверждением в субботу выступили Национальные вооруженные силы (НВС) страны.
"Патрульные самолеты над нейтральными водами Балтийского моря вблизи морской границы Латвии 8 сентября идентифицировали самолеты Ан-26 и Ан-12 Вооруженных сил России", — говорится в сообщении НВС на странице в Twitter.
По версии минобороны Латвии, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, в 2015 году — более 270 раз, а в 2014 году — свыше 250 раз. Данные за прошлый год оборонное ведомство не обнародовало.
Российские власти со своей стороны ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.
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