ВС Латвии утверждают, что заметили российские военные самолеты у границы республики

РИГА , 8 сентября. / ТАСС /. Два российских военных самолета были замечены вблизи границы Латвии . С таким утверждением в субботу выступили Национальные вооруженные силы (НВС) страны.

"Патрульные самолеты над нейтральными водами Балтийского моря вблизи морской границы Латвии 8 сентября идентифицировали самолеты Ан-26 и Ан-12 Вооруженных сил России", — говорится в сообщении НВС на странице в Twitter.

По версии минобороны Латвии, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, в 2015 году — более 270 раз, а в 2014 году — свыше 250 раз. Данные за прошлый год оборонное ведомство не обнародовало.

Российские власти со своей стороны ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.