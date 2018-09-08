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В Басре ввели комендантский час
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В Басре ввели комендантский час 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Власти Ирака объявили в субботу, что в Басре, где с начала недели продолжаются беспорядки, вводится комендантский час. Он начнет действовать с 16 часов местного времени (совпадает с московским), передает "Интерфакс" со ссылкой на арабскую прессу.
Согласно данным министерства здравоохранения страны, в пятницу в столкновениях протестующих с подразделениями армии и полиции в Басре погибли три человека, были ранены не менее 50, в том числе двое полицейских.
Кроме того, в субботу иракские власти были вынуждены сменить командующего армейских операций провинции Басра и начальника местной полиции, чтобы успокоить население.
Беспорядки в Басре начались в минувший понедельник, они быстро переросли в бессрочные акции протеста. Люди требуют от властей улучшения условий жизни, в частности ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электричеством. Они также недовольны высоким уровнем коррупции. В акциях участвуют тысячи демонстрантов.
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