В Басре ввели комендантский час

Власти Ирака объявили в субботу, что в Басре, где с начала недели продолжаются беспорядки, вводится комендантский час. Он начнет действовать с 16 часов местного времени (совпадает с московским), передает "Интерфакс" со ссылкой на арабскую прессу.

Согласно данным министерства здравоохранения страны, в пятницу в столкновениях протестующих с подразделениями армии и полиции в Басре погибли три человека, были ранены не менее 50, в том числе двое полицейских.

Кроме того, в субботу иракские власти были вынуждены сменить командующего армейских операций провинции Басра и начальника местной полиции, чтобы успокоить население.

Беспорядки в Басре начались в минувший понедельник, они быстро переросли в бессрочные акции протеста. Люди требуют от властей улучшения условий жизни, в частности ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электричеством. Они также недовольны высоким уровнем коррупции. В акциях участвуют тысячи демонстрантов.