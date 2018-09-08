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Самолет из Антальи прилетит в Петербург на 12 часов позже
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Самолет из Антальи прилетит в Петербург на 12 часов позже 

АиФ Санкт-Петербург 14 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Петербургские туристы не могут вернуться домой из Турции: рейс задерживается на 12 часов. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло в Пулково.
Самолет «Анталья» — «Петербург» должен был сесть в Северной столице еще в 11.30 в субботу, но вместо этого прибудет в аэропорт города на Неве лишь в 23.40.
По словам представителей авиакомпании iFly, неудобства связаны с возникшей веерной задержкой: самолет опоздал с предыдущего рейса и не смог вылететь из Антальи вовремя. Это привело к переносу еще одного рейса: вместо 13.30 8 сентября борт с петербургскими отдыхающими отправится в Турцию в 00.30 9 сентября.
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