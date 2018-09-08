В Минобороны назвали дату начала инсценировки химатаки в Сирии

Минобороны РФ предупредили о готовящихся «постановочных провокациях» с применением химоружия в Сирии . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства Игоря Конашенкова.

По имеющейся в распоряжении ведомства достоверной информации, 7 сентября в городе Идлиб в командном пункте террористов прошла сходка лидеров группировок, на которой были окончательно согласованы и утверждены сценарии проведения и съемок постановочных «инцидентов» с якобы применением отравляющих веществ сирийскими правительственными войсками против мирного населения. Инсценировки планируются в населенных пунктах Джиср Эш-Шугур, Серакаб, Тафтаназ и Сармин.

Полная готовность всех участников должна быть обеспечена к вечеру 8 сентября. Сигналом для начала инсценировки химатаки в Идлибе должна стать специальная команда от неких «зарубежных друзей сирийской революции».