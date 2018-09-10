Военные тайны: Что американцы подглядели у русских в небе Сирии

С 1 по 8 сентября в Средиземном море вблизи Сирии ВМС РФ и ВКС РФ проводили масштабные военно-морские учения. В них, по данным российского оборонного ведомства, были задействованы значительные силы: 26 боевых кораблей, субмарин и судов обеспечения во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов» при поддержке большого противолодочного корабля «Североморск». В небо взлетают 34 самолета, включая Ту-160, Ту-142МК, Ил-38, Су-33 и Су-30СМ.

Несмотря на то, что зоны, охваченные учениями, были заранее объявлены опасными для навигации и полетов, натовские корабли и самолеты вели самое пристальное наблюдение за маневрами. В целом, Пентагон не скрывает, что фиксирует и анализирует каждый шаг российской армии в сирийском конфликте. Для этого в зону боевых действий отправлены две тысячи военных специалистов США . Они, к слову, используют боевиков, как подопытных мышей, навязывая те или иные операции, чтобы оценить противодействие с нашей стороны.

Как пишет рупор Пентагона The Defense News, Вашингтон и Москва использует Сирию и как испытательный полигон для своих новейших вооружений, и как возможность вблизи увидеть возможности потенциального врага. Обе страны сейчас жадно изучают друг друга.

В интервью The Defense News генерал-лейтенант Джеффри Харригян, уходящий в отставку глава Центрального командования ВВС США сказал: «Конечно, мы многое узнали о возможностях боевой авиации и Сил специальных операций, которые русские привезли в Сирию. Для меня совершенно ясно, что Москва использовала Сирию как способ взглянуть на свои войска и понять, где на самом деле они находятся. Не только с точки зрения оружейных систем, но и с позиции оценки своих солдат и офицеров (получающих боевой опыт — авт.)».

Особенно заокеанских специалистов интересовали российские истребители Су-34 и Су-35. Американцы впервые наблюдали за нашими «сушками» в реальных боевых условиях, задействовав для этого не только наземные службы, но и новейшие машины F-35B, в том числе израильские, которые появились в зоне ответственности Центрального командования США. Им было чрезвычайно важно узнать, насколько эффективны системы слежения систем 5-го поколения за оперативной средой, в которой летают русские летчики на элитных самолетах ВКС РФ.

Джеффри Харригян назвал F-35B пылесосом данных, но признал, что этот самолет необходимо срочно улучшить, как, впрочем, и другие боевые активы ВВС США. По словам генерала, требуется «изменить программное обеспечение и другие вещи», чтобы как можно быстрее вернуть F-35B неоспоримое превосходство в воздухе. Дескать, если это будет сделано, истребитель станет ключом к любой будущей операции, в которую будут вовлечены американцы и русские.

Ну, а пока янки опять с надеждой смотрят на истребители F-22, которые еще недавно называли «древнейшими». На днях из складского ангара срочно вернулся «Раптор» с номером 91-4006, отправленный в 2012 году на консервацию. 6 лет назад было принято решение вообще не модернизировать машину из-за невероятной дороговизны необходимых обновлений. По сути, борт 91-4006 отправили на «вечную стоянку».

Об этом сообщил пентагоновский портал Military.com, который назвал неожиданное возвращение «Раптора» невероятно дорогим удовольствием. Затраты на расконсервацию, ремонт и установку новых систем оборонное ведомство США отказалось назвать, чтобы не шокировать налогоплательщиков. Если в 2012 году от сметы кружилась голова, то сейчас и подавно. Для оценки понесенных Пентагоном расходов портал подчеркнул, что «в 2009 году стоимость F-22 составляла около 150 миллионов долларов, но, по некоторым оценкам, сегодня она приблизилась к 250 миллионам долларов в текущих ценах». Короче говоря, речь идет о вынужденной мере.

Что касается выгод Москвы от конфликта в Сирии, генерал Харригян заявил: «Вооруженные силы РФ значительно выиграли от наблюдения за американскими войсками. Одним из ключевых примеров был случай с F-22, главным истребителем превосходства в воздухе ВВС США», которого российские специалисты во время полета и атаки на цели сняли на видео высокого качества.

В этой связи генерал-лейтенант ВВС США Вера Линн Джеймсон в январе 2018 года не скрывала своего разочарования, что операции F-22 в Сирии дали российским экспертам уникальную возможность изучить в реальном режиме времени, как работает «Раптор». Она заявила: «небо над Ираком и, в частности, над Сирией действительно стали сокровищницей для них. Наши враги следят за нами, они учатся у нас».

Американцы уверены, что эта информация, безусловно, поможет российскому бюджету сэкономить триллионы рублей, так как русские конструкторы внесут важнейшие корректировки в аналог «Раптора» — Су-57. Ибо там, где компании Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics шли трудным и долгим маршрутом дорогостоящих проб и ошибок, ОКБ имени П. О. Сухого потратит совсем немного времени и денег.

Отдельное спасибо русские должны сказать Пентагону за ценную американскую технику, а именно крылатые ракеты «Томагавк» и AGM-158 JASSM, которые не взорвались во время ударов по позициям сирийского правительства в апреле 2018 года и были доставлены в Россию для изучения. Такое мнение опубликовал авторитетный журнал Military Watch.

Кроме того, издание The Defense News отмечает «четкую закономерность со стороны российских сил». Оказывается, русские оперативно вносят положительные изменения в свою практику, в том числе, после американских боевых операций. Для заокеанских высокопоставленных генералов (которых в последнее время в США стали называть кардиналами Пентагона — авт.), это стало неприятным откровением. Ведь они воспринимали армию США, как динамично обучающуюся организацию, способную быстро реагировать на новые вывозы. А тут «какие-то Иваны из Сибири» тоже не тормозят с выводами.

В частности, специалисты по оборонному планированию Пентагона отметили существенное улучшение и удешевление военной логистики в российской армии по доставке оружия, персонала и других грузов. Американцы уверены, что наши военные «подсмотрели», как это делают профильные службы армии США, и адаптировали ценный опыт под свои возможности. Это тоже меняет у них представление о русских, как о нации в целом.

Как бы там ни было, но генерал Джеффри Харригян безумно счастлив от того, что наши войска участвуют в сирийской кампании, так как они «предоставили военным Соединенных Штатов неоценимую возможность получить ценную информацию об оборонных возможностях Москвы».

С одной стороны, кардиналы Пентагона сегодня с чистой совестью называют РФ государством с одним из лучших и наукоемких ВПК в мире, тем самым обосновывают конкретным фактами необходимость роста оборонных расходов. А ведь совсем недавно президент Обама категорически не верил в сильную русскую армию и даже секвестрировал военные расходы Соединенных Штатов.

С другой стороны — заокеанский истеблишмент перешел от опасной демонстрации мускул к санкционной политике. Значит, в пятиугольной штаб-квартире Министерства обороны США стало намного спокойнее. Конгрессмены и Белый дом уже не забрасывают оборонное ведомство идиотскими запросами в очередной раз оценить последствия войны с Россией. Они теперь точно знают, что делать этого не надо.

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