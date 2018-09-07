Турция придумала способ покончить с боевиками в Сирии

«Я считаю, что мы можем удалить те элементы, которые беспокоят наших российских друзей и представляют угрозу Хмеймиму и Алеппо, в более далекие места», — заявил он.

Глава государства пояснил, что регион можно будет контролировать при помощи умеренной оппозиции. Президент также предложил объявить перемирие и остановить атаки на провинцию ради гражданского населения.

Кроме того, Эрдоган указал, что уже сейчас к турецким границам потянулись беженцы из Идлиба, а в случае начала широкомасштабного наступления все закончится гуманитарной драмой. «Им некуда больше бежать. Но у нас 3,5 миллиона беженцев, Турция не может больше принимать их», — сказал глава государства. Он добавил, что Анкара продолжит свое присутствие в Сирии и не допустит рисков для собственной территории.

Как сообщает газета Sabah, власти Турции составили план, который позволит избежать кровопролития в провинции Идлиб при наступлении сирийских сил. Он подразумевает, что крупной операции проводиться не будет, и в итоге будет гарантирована безопасность как месторождениям полезных ископаемых, так и российской авиабазе Хмеймим в соседней Латакии.

От гражданских лиц предлагают отделить боевиков 12 группировок, в том числе «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России « Джабхат ан-Нусры »). Они должны будут сдать оружие оппозиции: иностранцев при желании отправят на родину, остальных безопасно переправят в буферную зону. Где именно предлагается ее создать, не уточняется. После всего этого правительственным войскам останется провести лишь точечные операции против отказавшихся сложить оружие.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада , умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В последние месяцы все чаще появляются сообщения о перемирии и сдаче оружия боевиками.

В настоящее время провинция Идлиб — единственный крупный регион страны, который контролируется незаконными вооруженными формированиями. Восстановление над ним контроля ознаменует конец масштабного противостояния в Сирии.