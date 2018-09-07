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Турция придумала способ покончить с боевиками в Сирии
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Турция придумала способ покончить с боевиками в Сирии 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Анкара считает, что боевиков, находящихся в сирийской провинции Идлиб, возможно переместить в другие районы. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил перед началом трехсторонней встречи по Сирии с участием лидеров России и Ирана, передает РИА Новости.
«Я считаю, что мы можем удалить те элементы, которые беспокоят наших российских друзей и представляют угрозу Хмеймиму и Алеппо, в более далекие места», — заявил он.
Глава государства пояснил, что регион можно будет контролировать при помощи умеренной оппозиции. Президент также предложил объявить перемирие и остановить атаки на провинцию ради гражданского населения.
Кроме того, Эрдоган указал, что уже сейчас к турецким границам потянулись беженцы из Идлиба, а в случае начала широкомасштабного наступления все закончится гуманитарной драмой. «Им некуда больше бежать. Но у нас 3,5 миллиона беженцев, Турция не может больше принимать их», — сказал глава государства. Он добавил, что Анкара продолжит свое присутствие в Сирии и не допустит рисков для собственной территории.
Как сообщает газета Sabah, власти Турции составили план, который позволит избежать кровопролития в провинции Идлиб при наступлении сирийских сил. Он подразумевает, что крупной операции проводиться не будет, и в итоге будет гарантирована безопасность как месторождениям полезных ископаемых, так и российской авиабазе Хмеймим в соседней Латакии.
От гражданских лиц предлагают отделить боевиков 12 группировок, в том числе «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»). Они должны будут сдать оружие оппозиции: иностранцев при желании отправят на родину, остальных безопасно переправят в буферную зону. Где именно предлагается ее создать, не уточняется. После всего этого правительственным войскам останется провести лишь точечные операции против отказавшихся сложить оружие.
Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В последние месяцы все чаще появляются сообщения о перемирии и сдаче оружия боевиками.
В настоящее время провинция Идлиб — единственный крупный регион страны, который контролируется незаконными вооруженными формированиями. Восстановление над ним контроля ознаменует конец масштабного противостояния в Сирии.
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