В Сирии нашли американское оружие

Сирийские правительственные войска обнаружили на юге страны склад штурмовых гранатометов M141 (SMAW-D) производства США Находка была сделана при прочесывании окрестностей брошенного жителями города Эль-Кунейтра

Судя по опубликованному властями фото, сирийским военным достались 83-миллиметровые ручные гранатометы, с 1984 года стоящие на вооружении армии США и Корпуса морской пехоты. Это оружие предназначено для разрушения бетонных укрытий, инженерных заграждений и поражения легкобронированной техники. 12-килограммовая неуправляемая ракета заключена в герметичный пусковой контейнер, снабженный прицелом. Гранатомет не требует обслуживания и прост в использовании.

Оптимизированный для ближнего боя в городских условиях, М141 эффективен на дистанциях от 15 до 300 метров. Его можно использовать для разрушения бетонных стен толщиной до 0,25 метра, кирпичной кладки втрое большей толщины либо 20-миллиметровой брони, пишет Defence Blog.