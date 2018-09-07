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В Сирии нашли американское оружие
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В Сирии нашли американское оружие 

Российская Газета 9 часов назад
Фото: Российская Газета
Сирийские правительственные войска обнаружили на юге страны склад штурмовых гранатометов M141 (SMAW-D) производства США. Находка была сделана при прочесывании окрестностей брошенного жителями города Эль-Кунейтра.
Судя по опубликованному властями фото, сирийским военным достались 83-миллиметровые ручные гранатометы, с 1984 года стоящие на вооружении армии США и Корпуса морской пехоты. Это оружие предназначено для разрушения бетонных укрытий, инженерных заграждений и поражения легкобронированной техники. 12-килограммовая неуправляемая ракета заключена в герметичный пусковой контейнер, снабженный прицелом. Гранатомет не требует обслуживания и прост в использовании.
Оптимизированный для ближнего боя в городских условиях, М141 эффективен на дистанциях от 15 до 300 метров. Его можно использовать для разрушения бетонных стен толщиной до 0,25 метра, кирпичной кладки втрое большей толщины либо 20-миллиметровой брони, пишет Defence Blog.
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