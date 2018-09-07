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СМИ: Турция получит С-400 в середине 2019 года
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СМИ: Турция получит С-400 в середине 2019 года 

Вести Экономика + ещё 6 8 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 7 сентября — «Вести. Экономика» По просьбе турецкой стороны поставку российской системы противовоздушной обороны перенесли с 2020 года на 2019 год.
Фото: Википедия
Российскую систему ПВО С-400 поставят в Турцию уже в середине 2019 года, сообщил “Известиям” директор ФСВТС Дмитрий Шугаев. Он отметил, что исполнение контракта идет в графике.
Ранее поставка системы противовоздушной обороны С-400 была намечена на 2020 год. Однако, по просьбе Анкары, дату перенесли на более ранний срок.
Претензии по сделке между Россией и Турцией высказывали США. Вашингтон угрожал Анкаре блокировкой контракта на продажу самолетов F-35 для турецкой армии и другими санкциями. Однако сделка все-таки состоялась.
Накануне телеканал CNBC, ссылаясь на отчеты американских спецслужб, сообщил, что Турция уже проводит работы по строительству площадки для российской системы ПВО. По данным собеседника телеканала, в докладе разведывательных спецслужб США есть снимки, на которых, якобы, видны бункеры и объект для пусков.
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