СМИ: Турция получит С-400 в середине 2019 года

Москва , 7 сентября — «Вести. Экономика» По просьбе турецкой стороны поставку российской системы противовоздушной обороны перенесли с 2020 года на 2019 год.

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Ранее поставка системы противовоздушной обороны С-400 была намечена на 2020 год. Однако, по просьбе Анкары, дату перенесли на более ранний срок.

Претензии по сделке между Россией и Турцией высказывали США. Вашингтон угрожал Анкаре блокировкой контракта на продажу самолетов F-35 для турецкой армии и другими санкциями. Однако сделка все-таки состоялась.

Накануне телеканал CNBC, ссылаясь на отчеты американских спецслужб, сообщил, что Турция уже проводит работы по строительству площадки для российской системы ПВО. По данным собеседника телеканала, в докладе разведывательных спецслужб США есть снимки, на которых, якобы, видны бункеры и объект для пусков.