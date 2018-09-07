Абхазия представила свою продукцию на Международной дамасской ярмарке

СУХУМ, 7 сентября. / ТАСС /. Абхазия представила свою продукцию на открывшейся вечером, 6 сентября в столице Сирии 60-й юбилейной Международной торгово-промышленной ярмарке. На церемонии открытия выступил находящийся с официальным визитом в этой стране президент Абхазии Рауль Хаджимба , сообщил ТАСС по телефону источник в абхазской делегации.

"Торжественное открытие Дамасской ярмарки, в которой Абхазия участвует во второй раз, состоялось в четверг вечером. В абхазском павильоне, расположившемся на 100 кв. м., были представлены абхазские вина и коньяки, фрукты и фруктовая продукция, а также аджика, сыры, различные соусы и многое другое", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, выступая на церемонии открытия ярмарки, президент Абхазии отметил, что подписанный 4 сентября Договор о дружбе и сотрудничестве между Абхазией и Сирией будет способствовать еще большему сближению двух стран, придаст новый импульс развитию взаимодействия. Хаджимба пожелал руководству и народу Сирии, среди которого и большая адыгская, абхазская диаспора, мира и процветания.

В абхазском павильоне также представлены материалы, рассказывающие о традициях и культуре абхазского народа, сельскохозяйственной и туристической отраслях, а также об инвестиционном потенциале страны. «Танцоры из государственного ансамбля танца „Кавказ“ устроили концерт, продемонстрировав посетителям ярмарки искрометные абхазские танцы. С экспозицией ознакомился премьер-министр Сирии Имад Хамис , который поблагодарил абхазское руководство за участие в ярмарке», — отметил член абхазской делегации.

В юбилейной, 60-й Международной торгово-промышленной ярмарке в Дамаске участвуют представители государственных и частных компаний из 48 государств, включая традиционных партнеров Сирии — Россию, Иран и Китай, а также Абхазию и Южную Осетию. Как отмечают организаторы, участие в выставке является лучшим способом прийти и закрепиться на быстро растущем рынке этой арабской республики.