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В США сообщили о тайном вооружении Израилем сирийских боевиков
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В США сообщили о тайном вооружении Израилем сирийских боевиков 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 22 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Американские СМИ со ссылкой на боевиков сообщают, что тайно вооруженные Израилем формирования инсургентов на юге Сирии не пускали проиранские силы и «Исламское государство» в районы рядом с сирийско-израильской границей.
Не менее 12 групп повстанцев получали финансирование и оружие от Израиля несколько лет подряд. Бойцам в качестве зарплаты выделяли порядка 75 долларов в месяц. Также из Израиля поступали автомобили, пулеметы, минометы и другое оружие, а также средства для закупки вооружения на черном рынке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.
Вооружение и денежные средства поступали через три точки, связывающие Сирию и Голанские высоты. Об этом изданию сообщили более двух полевых командиров и участников формирований повстанцев.
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