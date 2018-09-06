JB Press (Япония): Красный свет гегемонии США. Мощь новейших российских ракет

Разве США ведут себя по-американски?

В конце июля новейший ЗРК С-400, который разрабатывала Россия , впервые был поставлен за границу, что вызвало бурную реакцию американских властей. Они даже пригрозили ввести санкции против любой страны, которая внедрит этот комплекс.

Характеристики на порядок лучше «Пэтриота»

Легко понять такую нервную реакцию администрации Трампа, поскольку эти ЗРК произведены именно в России. Жесткая тональность заявлений американских властей, которые подчеркнули, что это «непростительно», говорит о запутанных взаимоотношениях между Россией и США, а не только о враждебном настрое.

Попробую объяснить подоплеку

Новейшая система С-400 — это противовоздушный комплекс, который Россия начала разрабатывать во второй половине 1990-х годов. Это — усовершенствованный вариант ЗРК С-300, успешные испытания которого прошли в 2004 году. С-400 считается российской версией американского ЗРК «Пэтриот», однако характеристики С-400 на порядок лучше американской системы. Российский комплекс также называется «Триумф». Он может не только одновременно вести шесть целей, но и способен запускать три вида ракет. Более того, радиус его действия в два раза больше, чем у «Пэтриота». Для президента Путина это — заслуживающий гордости ракетный комплекс, который можно назвать лучшим в мире.

С-400 приняли участие в Параде Победы, который прошел в мае этого года на Красной площади. По слухам, Россия уже приступила к разработке С-500, который станет улучшенной версией С-400. Именно поэтому правительство США не может молча наблюдать за тем, как С-400 в большом количестве продаются по всему миру.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии

Поставка в Китай , вызывающая крайнюю озабоченность США Китай первый позарился на С-400. 26 июля «ТАСС» сообщил, что Китай получил первую партию С-400. На самом деле, контракт с «Рособоронэкспортом» был подписан в апреле 2015 года. Сроки поставки были серьезно сдвинуты из-за того, что российская сторона затянула с производством. Для США все-таки настал этот печальный день, нарушивший их спокойствие.

Дело в том, что С-400 включает не только ракеты, но и высокоточные радары, которые Китай также получил. В радиусе действия С-400 находится весь Тайвань. Также ЗРК позволяет следить за передвижениями американских войск, находящихся в Южной Корее. Не только Китай жаждет заполучить С-400. 25 июля об официальном соглашении с Россией по поставкам С-400 объявила Турция, являющаяся членом НАТО . В настоящее время постановку на вооружение С-400 активно обсуждает не только Турция, но и Индия, а также Катар. В связи с этим в июне помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл предупредил Турцию: «В случае внедрения С-400 к Турции будет применен Закон США „О противодействии противникам Америки посредством санкций“.

Президент Трамп тестирует всех на лояльность

Более того, 23 августа пресс-секретарь госдепартамента Хизер Науэрт заявила: „Внедрение С-400 Турцией и другими странами НАТО идет вразрез с политикой США. Поскольку С-400 нельзя интегрировать в систему натовских стран, мы против того, чтобы этот ЗРК внедряли наши союзники и заинтересованные страны“.

То есть администрация Трампа использует С-400 для того, чтобы проверить степень лояльности своих союзников. Госдепартамент заявляет о несовместимости российской системы, однако в этих словах слышна обеспокоенность тем, что Россия переманит американских союзников. Несмотря на это, президент Турции Эрдоган не отказывается от своей воинственной позиции.

Несмотря на турецкий шок, включая инцидент с задержанием американского пастора Эндрю Брансона , которого не отпускают турецкие власти, Турция не прогибается под США. „Мы выдержим экономические санкции. Мы не пойдем на компромисс по проблеме пастора. Также США не должны забывать о том, что они могут потерять союзника по НАТО из-за внедрения С-400“. Подобные антиамериканские настроения — это не только политический вызов администрации Трампа. Они также носят военный смысл.

Китай и Индия будут стрелять друг по другу одинаковыми ракетами?

Индийские военачальники заявляли, что они решили купить российский ЗРК С-400, увидев видео, на котором американский „Пэтриот“ не смог сбить ракету, запущенную из Йемена. В апреле »Интерфакс» сообщил, что уже в этом году Индия и Россия подпишут контракт по поставкам С-400.

Причина, по которой Индия покупает С-400, заключается в том, что Китай проводит крупные военные учения вблизи китайско-индийской границы. Она хочет укрепить противовоздушную оборону. Поскольку С-400 может поражать не только крылатые ракеты, но и самолеты, а также баллистические ракеты средней дальности, они крайне привлекательны для Индии.

Китай уже внедрил С-400. Если Индия также поставит на вооружение эту систему, то может выйти так, что они будут атаковать друг друга при помощи российского оружия. Более того, Катар и Ирак также обсуждают возможность внедрения С-400. Этот ЗРК привел к тому, что международные отношения осложнились. В июне 2017 года Катар оборвал дипломатические отношения с четырьмя странами залива, включая Саудовскую Аравию. Теперь его задача состоит в укреплении обороны. Поэтому Катар начал развивать отношения с Россией и задумался о приобретении С-400.

Саудовская Аравия, и ты туда же?!

Есть информация, что и Саудовская Аравия, которая считается союзником США, также проявляет интерес к С-400. Саудовская Аравия блокирует Катар в экономической сфере, однако ему помогают Турция и Иран. Другими словами, в настоящее время в свете внедрения С-400 ближневосточные страны явно раскололись на два лагеря: российский и американский.

В июля президент Трамп провел переговоры с президентом Путиным в Хельсинки. Он хвастался улучшением отношений с Россией, однако, на самом деле, отношения между РФ и США не настолько хороши, как улыбки на лицах лидеров этих стран. Из-за трамповской дипломатии, включающей санкции против России и Ирана, многие страны начали отдаляться от США. Вряд ли будет преувеличением сказать, что Россия и США начали вновь окрашивать мир в свои цвета.