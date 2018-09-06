Модернизированные российские БТР-70 впервые замечены в Сирии

Это самая новая версия бронетранспортера разработки еще советских времен. По большинству характеристик она является аналогом БТР-80. Главное отличие от базового варианта: вместо двух бензиновых установлен один дизельный двигатель мощностью 260 л.с.

Вооружение, состоящее из 14,5-мм пулемета КПВТ и 7,62-мм ПКТ, осталось прежним, хотя сама башня унифицирована с «восьмидесятым».

В российских вооруженных силах БТР-70М состояли на вооружении подразделений морской пехоты и миротворцев. Также такая бронетехника поставлялась армиям Киргизии, Монголии, Никарагуа и Таджикистана.

В Сирии ранее были замечены только БТР-80, БТР-82А, бронемашины «Тигр», «Выстрел» и «Водник».