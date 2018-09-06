Ещё
Модернизированные российские БТР-70 впервые замечены в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Модернизированные российские БТР-70 впервые замечены в Сирии 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
Это самая новая версия бронетранспортера разработки еще советских времен. По большинству характеристик она является аналогом БТР-80. Главное отличие от базового варианта: вместо двух бензиновых установлен один дизельный двигатель мощностью 260 л.с.
Вооружение, состоящее из 14,5-мм пулемета КПВТ и 7,62-мм ПКТ, осталось прежним, хотя сама башня унифицирована с «восьмидесятым».
В российских вооруженных силах БТР-70М состояли на вооружении подразделений морской пехоты и миротворцев. Также такая бронетехника поставлялась армиям Киргизии, Монголии, Никарагуа и Таджикистана.
В Сирии ранее были замечены только БТР-80, БТР-82А, бронемашины «Тигр», «Выстрел» и «Водник».
Российская Газета: последние новости
В Киргизии прошел VI саммит Совета сотрудничества тюркоязычных стран Российские и иранские законодатели обсудили борьбу с терроризмом ВВС коалиции атаковали международный аэропорт Саны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России вынесли жесткий вердикт по делу Скрипалей254
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу682
На Россию надвигается апокалипсис93
Вдова Захарченко выступила с заявлением228
Россия закроет небо133
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение