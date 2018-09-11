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В Идлибе начались съемки «химатаки»
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В сирийском Идлибе начались съемки постановочной «химатаки» 

РИА Новости + ещё 45 50 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В Идлибе начались съемки постановочной провокации с якобы применением сирийской армией "химоружия", сообщили РИА Новости в российском Центре примирения враждующих сторон.
"По поступившей информации от жителей провинции Идлиб, в настоящее время в населенном пункте Джиср-эш-Шугур идут съемки постановочной провокации якобы применения сирийской армией "химоружия" против мирного населения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для проведения съемок в Джиср-эш-Шугур с утра прибыли съемочные группы нескольких ближневосточных телеканалов, а также регионального филиала ведущего американского новостного телеканала.

Подготовка провокации

О том, что боевики готовятся к новой провокации с инсценировкой химической атаки, которая послужит поводом для ракетных ударов США и их союзников, еще в августе заявлял официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, этим занимаются боевики террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джебхат Ан-Нусра"*). Сообщалось, что они привезли в Джиср Эш-Шугур восемь емкостей с хлором, которые затем переправили в деревню Халлюз.
В район также перебросили группу боевиков, обучавшихся обращению с отравляющими веществами под руководством специалистов британской частной военной компании "Олива". Боевикам предстоит имитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении "Белых касок", рассказал Конашенков.

К чему она может привести

По данным Минобороны, Вашингтон готовится к удару по Сирии: в Персидский прибыл американский эсминец The Sullivans с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу Эль-Удейд в Катаре перебросили стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 крылатыми ракетами "воздух — поверхность".
Косвенным подтверждением того, что США вместе с союзниками готовятся к очередному акту агрессии, служат заявления высших представителей этих стран о намерении "самым решительным образом" ответить на применение сирийскими властями химического оружия, отмечал Конашенков.
Москва, в свою очередь, предостерегает США и их союзников от новых опрометчивых шагов в Сирии.

Чем занимаются "Белые каски"

Организация "Белые каски" заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям.
В интернете в последние годы все чаще стали появляться видеоролики, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и записи, где видно, как те же "Белые каски" создают постановочные сюжеты, нанося грим "пострадавшим" и диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали несколько материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме.
В российском МИД называли деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии. Башар Асад заявлял, что члены организации "Белые каски" на самом деле сторонники "Аль-Каиды"*.
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