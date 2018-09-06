Французская армия готова нанести удары по Сирии

Французская армия готова нанести удары по целям в Сирии , если Дамаск применит химическое оружие, об этом заявил начальник главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Франсуа Лекуэнтр, передает ТАСС

Ранее о готовности нанести удар по Сирии, если правительственные силы Башара Асада используют химическое оружие, сообщили США.

О готовящейся провокации с применением химического оружия в Сирии стало известно в конце августа. Провокация нужна, чтобы западная коалиция получила повод нанести еще один удар по правительственным силам в Сирии, сообщили в Минобороны России.