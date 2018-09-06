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Французская армия готова нанести удары по Сирии
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Французская армия готова нанести удары по Сирии 

ТВ Центр 7 часов назад
Французская армия готова нанести удары по целям в Сирии, если Дамаск применит химическое оружие, об этом заявил начальник главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Франсуа Лекуэнтр, передает ТАСС.
Ранее о готовности нанести удар по Сирии, если правительственные силы Башара Асада используют химическое оружие, сообщили США.
О готовящейся провокации с применением химического оружия в Сирии стало известно в конце августа. Провокация нужна, чтобы западная коалиция получила повод нанести еще один удар по правительственным силам в Сирии, сообщили в Минобороны России.
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