Французская армия готова нанести удары по Сирии 

Французская армия готова нанести удары по целям в Сирии, если Дамаск применит химическое оружие, об этом заявил начальник главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Франсуа Лекуэнтр, передает ТАСС.
Ранее о готовности нанести удар по Сирии, если правительственные силы Башара Асада используют химическое оружие, сообщили США.
О готовящейся провокации с применением химического оружия в Сирии стало известно в конце августа. Провокация нужна, чтобы западная коалиция получила повод нанести еще один удар по правительственным силам в Сирии, сообщили в Минобороны России.