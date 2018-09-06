Израиль планирует запустить регулярное авиасообщение между Новосибирском и Тель-Авивом

МОСКВА , 6 сентября. / ТАСС /. Израиль планирует в ближайшей перспективе связать прямыми регулярными авиаперелетами Тель-Авив и российский Новосибирск . Об этом ТАСС сообщила глава департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Ксения Кобякова.

"В планах у нас снова запустить регулярное авиасообщение Новосибирск — Тель-Авив, у города есть большой потенциал, в 2017 году Израиль посетили 3,6% новосибирцев (из общего числа российских туристов в Израиле — прим. ТАСС). Мы ведем переговоры с разными авиакомпаниями, очень надеюсь, что следующий год у нас будет прорывом в плане географии полетов", — рассказала представитель ведомства.

Наибольшее число путешественников из России в Израиле составляют жители Москвы — около 42% от общего числа российских туристов, на втором месте — Санкт-Петербург (15% российского турпотока). В настоящее время 86 прямых регулярных рейсов связывают Израиль, наряду с двумя крупнейшими российскими городами, также с Екатеринбургом, Краснодаром, Самарой, Сочи, Ростовом-на-Дону и Минеральными Водами — всего 86 рейсов. «Несмотря на то, что первый полет из Минвод состоялся в ноябре 2017 года, спрос на направление оказался очень хороший, и консолидатор этого рейса планирует в следующем сезоне увеличивать частотность до двух полетов в неделю», — отметила Кобякова.

Самыми популярными курортами Израиля среди россиян глава департамента назвала Эйлат на Красном море в период осень-весна, и средиземноморское побережье — в летний сезон: так, Нетанию больше предпочитают для семейного отдыха, а Тель-Авив — для молодежного.

Собеседница агентства также указала, что за последние несколько лет среди россиян выросла популярность отелей самой высокой категории. «Сейчас около 18% выбирают премиум— варианты размещения», — пояснила она. При этом, по ее словам, специально для туристов из РФ в Израиле гостиницы стали предлагать концепцию all-inclusive ("все включено"). Также Кобякова отметила увеличение среднего срока пребывания российских путешественников в Израиле — если два года назад это была неделя, то в 2017 году россияне проводили в Израиле в среднем уже девять ночей.

В общей сложности, по данным министерства, гости из России составляют около 10% от общего числа туристов в Израиле. При этом по итогам 2017 года турпоток из РФ вырос на 40% по сравнению с показателем за предыдущий год и достиг 400 тыс. человек. Всего в 2017 году Израиль посетили более 3,8 млн человек.