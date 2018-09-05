Россия анонсировала историческое событие

Он назвал конференцию историческим событием и рассказал, что мероприятие позволит собрать за одним столом представителей руководства Сирии, послов доброй воли из стран, принявших сирийских беженцев, и членов ООН

«Президент Башар Асад исключительно положительно воспринял инициативу по проведению в Сирии международной конференции по беженцам и уже назначил для проработки конкретных мероприятий форума представителей сирийского руководства», — передает слова Мизинцева РИА «Новости».

Он отметил, что на конференцию нужно пригласить также все государства, которые готовы участвовать в проектах по восстановлению Сирии.

По словам Мизинцева, новая площадка даст возможность «свободно и открыто, глядя друг другу в глаза», обсудить все темы, касающиеся восстановления Сирии и возвращения ее граждан.

О дате и месте конференции пока не сообщается.