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Россия анонсировала историческое событие
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Россия анонсировала историческое событие 

Рамблер 1 час назад
В Сирии состоится международная конференция по беженцам, заявил Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он назвал конференцию историческим событием и рассказал, что мероприятие позволит собрать за одним столом представителей руководства Сирии, послов доброй воли из стран, принявших сирийских беженцев, и членов ООН.
«Президент Башар Асад исключительно положительно воспринял инициативу по проведению в Сирии международной конференции по беженцам и уже назначил для проработки конкретных мероприятий форума представителей сирийского руководства», — передает слова Мизинцева РИА «Новости».
Он отметил, что на конференцию нужно пригласить также все государства, которые готовы участвовать в проектах по восстановлению Сирии.
По словам Мизинцева, новая площадка даст возможность «свободно и открыто, глядя друг другу в глаза», обсудить все темы, касающиеся восстановления Сирии и возвращения ее граждан.
О дате и месте конференции пока не сообщается.
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