Иранский МИД выступил с обвинением к Трампу

Иранский МИД обвинил Трампа в злоупотреблении положением в Совбезе ООН

США в сентябре председательствуют в Совете Безопасности ООН. Ранее Трамп заявил, что лично возглавит заседание Совбеза ООН 26 сентября, которое будет посвящено ситуации с Ираном.

"Есть лишь одна резолюция СБ ООН по Ирану. Дональд Трамп нарушает ее и подстрекает остальных поступать так же. Теперь он хочет использовать положение председателя в СБ, чтобы отменить заседание, 70 лет посвященное Палестине, с целью обвинить Иран в ужасах, которые США и союзники развязали на Ближнем Востоке", — написал Зариф в Twitter.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что США "не светит" легкого разговора на заседании Совбеза ООН по Ирану, обратив внимание на то, что выход Соединенных Штатов из СВПД сам по себе стал нарушением с их стороны резолюции СБ ООН 2231.

Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.