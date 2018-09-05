В МИД сделали заявление после авиаудара в Сирии

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В МИД прокомментировали удары ВКС России по террористам в Идлибе 

РИА Новости 5 сентября 2018
Фото: AFP 2018 / Omar Haj Kadour
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя удары ВКС России по террористам в сирийском Идлибе, заявила, что российская сторона будет действовать подобным образом и впредь.
Как сообщил официальный представитель МО РФ, четыре российских самолета с авиабазы Хмеймим 4 сентября нанесли удары высокоточными боеприпасами по объектам "Джебхат ан-Нусры"* (террористическая организация, запрещена в РФ) в провинции Идлиб.
"Вчера, 4 сентября, российская авиация поразила в Идлибе цели, имеющие непосредственное отношение к организации и проведению атак ударных беспилотников против российской авиабазы "Хмеймим". Все комментарии были даны по линии Министерства обороны России. Российская сторона будет действовать подобным образом и впредь", — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.
По ее словам, Россия продолжит борьбу с террористами до их полной и окончательной ликвидации. Как отметила официальный представитель МИД РФ, ВКС России наносят удары в Идлибе не с целью "агрессии", а для уничтожения объектов террористов, которые используются для участившихся нападений на позиции сирийской армии, гражданское население и вылазок против российских военных, находящихся в Сирии по приглашению законного правительства страны.
Она добавила, что Москва работает в тесной координации с турецкой стороной, с которой совместно принимаются меры, чтобы избежать потерь среди мирного населения.
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