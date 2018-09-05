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Сборная России вылетела в Турцию
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Сборная России вылетела в Турцию 

Спорт-Экспресс 5 сентября 2018
Сборная России вылетела в Турцию, где 7 сентября сыграет со сборной этой страны в рамках Лиги наций.
— Мы в аэропорту, летим в Турцию! До встречи, друзья! — сообщается в официальном Твиттере национальной команды.
Мы в аэропорту, летим в Турцию! ✈️ До встречи, друзья! 👋#вместемыкоманда pic.twitter.com/DGZrdt4soF
— Сборная России (@TeamRussia) 5 сентября 2018 г.
Матч между Турцией и Россией состоится в пятницу, 7 сентября, в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш».
Турция — Россия
Все о Лиге наций — здесь
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