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Минобороны рассказало об ударе по «Джебхат ан-Нусре» в Идлибе
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Минобороны рассказало об ударе по «Джебхат ан-Нусре» в Идлибе 

Деловая газета «Взгляд» 5 сентября 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Во вторник четыре российских самолета с авиабазы Хмеймим нанесли удары высокоточными боеприпасами по объектам запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в провинции Идлиб, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Четыре самолета российской авиагруппы с авиабазы Хмеймим нанесли удары высокоточными боеприпасами по объектам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в провинции Идлиб», — цитирует его РИА «Новости».
По его словам, удар был нанесен по складам террористов с беспилотниками, которые находились вне населенных пунктов, а также «по выявленным районам запуска ударных беспилотников для проведения террористических атак на российскую авиабазу Хмеймим и населенные пункты в провинциях Алеппо и Хама».
На объектах, по которым нанесли удары российские самолеты, собирали беспилотники для атак на авиабазу Хмеймим.
Конашенков подчеркнул, что удары были нанесены по выявленным и подтвержденным объектам террористов, которые располагались вдали от населенных пунктов. Проверка велась по нескольким каналам.
Удары наносили два Су-34. Между тем, во вторник ночью, по словам Конашенкова, штатная ПВО авиабазы Хмеймим уничтожила два ударных беспилотника террористов недалеко от аэродрома.
«Всего за последний месяц в районе российской авиабазы Хмеймим уничтожено и обезврежено 47 БПЛА террористов», — сказал он.
Во вторник сообщалось, что российские истребители нанесли удары по позициям вооруженной оппозиции в Идлибе. Позже в сети появилось видео с последствиями ударов российских ВКС.
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