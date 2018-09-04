В Госдуме заявили, что Израиль наносит авиаудары по Сирии «по указке США»

Ранее агентство САНА передало, что ПВО Сирии отразили атаку ВВС Израиля, сбив несколько ракет, запущенных по району Вади аль-Уюн в окрестностях Хамы. Также агентство передавало, что израильские самолеты нанесли удары по нескольким военным объектам в провинциях Тартус и Хама на западе Сирии, некоторые из ракет были сбиты. Есть погибшие и раненые.

"Израиль действует по указке США… (Вашингтон) никогда не будет воевать с нами своими силами, всегда третьими руками это будет делать. В Сирии — руками Израиля или ИГИЛ*", — сказал он.

Депутат заявил также, что «израильская армия содержится за счёт американских денег… американцы поставляют десятки миллиардов долларов на вооружение, переоснащение, обучение израильской армии».

*Террористическая организация, запрещенная в России

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