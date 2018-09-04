Ещё
В Госдуме заявили, что Израиль наносит авиаудары по Сирии «по указке США»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме заявили, что Израиль наносит авиаудары по Сирии «по указке США» 

РИА Новости + ещё 11 4 сентября 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Израиль наносит авиаудары по Сирии «по указке США», считает первый замглавы комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР).
Ранее агентство САНА передало, что ПВО Сирии отразили атаку ВВС Израиля, сбив несколько ракет, запущенных по району Вади аль-Уюн в окрестностях Хамы. Также агентство передавало, что израильские самолеты нанесли удары по нескольким военным объектам в провинциях Тартус и Хама на западе Сирии, некоторые из ракет были сбиты. Есть погибшие и раненые.
"Израиль действует по указке США… (Вашингтон) никогда не будет воевать с нами своими силами, всегда третьими руками это будет делать. В Сирии — руками Израиля или ИГИЛ*", — сказал он.
Депутат заявил также, что «израильская армия содержится за счёт американских денег… американцы поставляют десятки миллиардов долларов на вооружение, переоснащение, обучение израильской армии».
*Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Последние новости
Китай нанес по доллару два мощных удара В МИД сравнили танцы Захаровой и Мэй Что стоит за "ультиматумом" Максаковой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России вынесли жесткий вердикт по делу Скрипалей344
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу727
На Россию надвигается апокалипсис96
Россия закроет небо132
Крым идет на новый рекорд135
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение