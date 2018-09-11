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В Сирии зафиксировано 38 нарушений перемирия
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Россия за сутки зафиксировала 38 нарушений перемирия в Сирии 

РИА Новости + ещё 37 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 38 нарушений режима прекращения огня, сообщается во вторник в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 38 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — десять, Алеппо — восемь, Хама — 20", — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведено две гуманитарные акции. Медицинскую помощь получили 67 человек.
В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.
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