В Сирии зафиксировано 38 нарушений перемирия

Россия за сутки зафиксировала 38 нарушений перемирия в Сирии

Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 38 нарушений режима прекращения огня, сообщается во вторник в информационном бюллетене Минобороны РФ

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 38 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — десять, Алеппо — восемь, Хама — 20", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведено две гуманитарные акции. Медицинскую помощь получили 67 человек.

В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.