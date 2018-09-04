Хаджимба и Асад вручили друг другу высшие награды Абхазии и Сирии

"Хаджимба наградил Асада орденом «Ахьдз-Апша» ("Честь и слава") первой степени. Асад наградил Хаджимбу орденом Омейядов", — отмечается в сообщении.

"Ахьдз-Апша" является высшим орденом Абхазии, учрежден парламентом страны в январе 2002 года. Знак ордена первой степени изготовляется из золота, на оборотной стороне в центральном поле гравируются на абхазском языке фамилия и инициалы награжденного, а также число, месяц и год награждения.

Орден Омейядов, высшая государственная награда Сирии, учрежден 12 июля 1934 года в честь династии Омейядов, династии халифов Дамаска.

Делегация Абхазии, независимость которой Дамаск признал 29 мая 2018 года, прибыла в Дамаск во главе с президентом 4 сентября с первым официальным визитом. В этот же день был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве, под которым поставили свои подписи Асад и Хаджимба.