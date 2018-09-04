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Сирийская армия сообщила об ударах израильской авиации по военным объектам
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Сирийская армия сообщила об ударах израильской авиации по военным объектам
РИА Новости
4 сентября 2018
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РИА Новости
ИЗРАИЛЬСКИЕ САМОЛЕТЫ НАНЕСЛИ УДАРЫ ПО ВОЕННЫМ ОБЪЕКТАМ В ТАРТУСЕ И ХАМЕ — САНА СО ССЫЛКОЙ НА СИРИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ ИСТОЧНИК
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