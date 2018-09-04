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СМИ: ПВО Сирии сбили несколько ракет, выпущенных ВВС Израиля в провинции Хама
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СМИ: ПВО Сирии сбили несколько ракет, выпущенных ВВС Израиля в провинции Хама 

ТАСС + ещё 1 4 сентября 2018
ТАСС, 4 сентября. Сирийские ПВО сбили несколько ракет, выпущенных израильскими самолетами по району Вади-эль-Уюн в провинции Хама. Об этом сообщило во вторник агентство SANA.
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