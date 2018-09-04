Появилось видео последствий удара Израиля по Сирии

Видео, на котором изображено вероятное место падения израильской ракеты в сирийской провинции Хама, появилось в соцсети Twitter. В какой-то момент в кадр попадает светящееся «пятно» от взрыва другой ракеты в воздухе, которую, по всей видимости, перехватили сирийские средства ПВО. Более четко след от ликвидации снаряда виден на другом ролике.

Напомним, во вторник вечером, 4 сентября, силы ПВО арабской республики смогли отразить очередной ракетный удар со стороны Израиля по правительственным объектам в Хаме и Тартусе. Самолеты атаковали территорию Сирии со стороны Ливана, зайдя на малой высоте, передает агентство SANA . В результате обстрела один человек погиб, 12 раненых доставлены в медучреждения.