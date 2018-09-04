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Россия бомбит Идлиб
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СМИ: ВКС России бомбят Идлиб 

BFM.RU + ещё 7 1 час назад
ВКС России наносят удары по позициям вооруженной оппозиции в провинции Идлиб в Сирии, Об этом сообщает Анатолийское агентство новостей со ссылкой на местные источники.
По данным собеседников агентства, три российских истребителя нанесли 20 ударов, поднявшись с авиабазы «Хмеймим». Самолеты ударили по западу Идлиба и северу Хамы. Кроме того, бомбардировкам ВКС России подверглись подконтрольные вооруженной оппозиции районы Джиср аш-Сугур, Бисенкул, Гани, Иннеб, Сырмания на западе Идлиба и район Зейтун на севере провинции Хама, отметили источники.
Данных о погибших и раненых не поступало.
Ранее сообщалось, что правительственные войска Сирии готовятся к военной операции против боевиков в Идлибе, где сосредоточены представители большинства оппозиционных вооруженных формирований, после того, как в эту сирийскую провинцию перевезли боевиков из других регионов страны.
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