Американцев обвинили в убийстве иранских бойцов в Сирии

Международная коалиция во главе с США убила на сирийской территории не менее восьми иранских силовиков. Об этом пишет Al Masdar News со ссылкой на данные Сирийского центра по мониторингу прав человека ( SOHR ).

По его информации, поддерживаемых Ираном бойцов недавно убили в районе населенного пункта Эт-Танф, где расположена американская военная база. Еще 11 человек были ранены.

Коалиция не подтверждала сведения SOHR. Издание отмечает, что у правительственного источника в Дамаске также нет таких данных. Кроме того, указывается, что обычно о подобных происшествия сообщают проправительственные сирийские силы, однако в этот раз от них подобных заявлений не было.

В июле духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран уйдет из Сирии и Ирака только в том случае, если правительства стран сами об этом попросят.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал нереалистичным уход Ирана из Сирии, как того требуют США. Он отметил, что решить проблемы на Ближнем Востоке без участия ключевых стран региона невозможно.