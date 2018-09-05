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В США заявили о желании Греции расширить доступ Вашингтона к ее базам
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В США заявили о желании Греции расширить доступ Вашингтона к ее базам 

РИА Новости + ещё 3 5 сентября 2018
Фото: © РИА Новости / Владимир Родионов© РИА Новости / Владимир Родионов
ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Начальник объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд заявил, что начальник генерального штаба национальной обороны Греции адмирал Евангелос Апостолакис предложил расширить американский доступ к военным базам страны, сообщается на сайте министерства обороны США.
"Апостолакис выразил заинтересованность в расширении нашего доступа к их военным базам", — сказал Данфорд, добавив, что Греция открыта для расширения военного сотрудничества с США.
Военное сотрудничество США с Грецией предоставляет значительные возможности для текущих операций в Ливии и Сирии, включая потенциальные операции в Восточном Средиземноморье, добавил американский генерал.
Данфорд во вторник провел переговоры со своим греческим коллегой в Афинах. Они также обсудили важность обмена разведанными, особенно по вопросам борьбы с терроризмом.
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