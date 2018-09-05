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Последствия удара ВКС по Идлибу попали на видео
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Последствия удара ВКС России по сирийскому Идлибу попали на видео 

Lenta.ru + ещё 33 5 сентября 2018
Фото: Lenta.ru
Появилось видео с места удара Воздушно-космических сил России по ​позициям повстанцев в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Кадры опубликовал оппозиционный портал Orient News.
По утверждению телеканала, самолеты сбросили на позиции боевиков в городе Мухамбаль «вакуумные» (объемно-детонирующие) авиабомбы. На кадрах видны несколько поврежденных зданий, бензоколонка, а также борющихся с огнем пожарных. Также репортер рассказывает о нескольких пострадавших мирных жителях.
Также появилось видео обстрела территории провинции израильскими ракетами. На ролике, размещенном в Facebook, виден дым после падения снаряда. О последствиях обстрела не сообщается.
О крупнейшей за год бомбардировке позиций вооруженных формирований в Идлибе стало известно 4 сентября. Бомбардировщики, предположительно, совершили около 50 авиаударов по южным и западным районам провинции.
30 августа пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг Идлиба оставляет желать лучшего. По его словам, гнездо терроризма в этом регионе дестабилизирует ситуацию в ближневосточном государстве.
Идлиб является последним крупным городом в Сирии, который находится под контролем боевиков. Бои за эту территорию продолжаются с начала военного конфликта в 2011 году.
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