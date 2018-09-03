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«Люди рады гостям из других стран»: фотограф из ЮАР о восстановлении туризма в Сирии
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«Люди рады гостям из других стран»: фотограф из ЮАР о восстановлении туризма в Сирии 

RT на русском 3 сентября 2018
Война в Сирии ещё не закончилась, но власти делают всё возможное, чтобы вернуть страну к мирной жизни. Особое внимание уделяется возрождению туристической отрасли, пришедшей в упадок после начала боевых действий. Планируется уже в следующем году восстановить и открыть для посещения Пальмиру, сильно пострадавшую от боевиков. RT пообщался с фотографом Кэтрин Купер, которая неоднократно посещала Сирию. Она рассказала, что люди очень тепло принимают гостей и надеются, что в стране станет больше туристов.
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