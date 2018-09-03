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В турецких отелях хотят ограничить права курильщиков
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В турецких отелях хотят ограничить права курильщиков 

BFM.RU + ещё 2 3 сентября 2018
Фото: Вестник Кавказа
В Турции разработан закон, обязывающий отели, пансионаты, хостелы снизить суммарную долю номеров, где допускается курение. Речь идет о снижении до 30% таких номеров от общего номерного фонда, сообщает АТОР.
Законопроект будет внесен на утверждение турецким депутатам уже этой осенью, по всей видимости, он будет поддержан парламентариями. Новые требования в случае принятия проекта могут вступить в силу в 2019 году.
Впрочем, туроператоры считают, что предстоящие нововведения не отпугнут российских туристов, а в самих турецких отелях проблем у курильщиков не возникнет. Все останется как есть. Так, в основном, курение внутри номеров на турецких курортах уже и так запрещено. Кроме того, во всех номерах курортных гостиниц Турции на балконах установлены пепельницы.
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