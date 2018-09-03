Глава МИД Ирана встретился с Асадом 

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Дамаск для переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом. Темами для обсуждений станут ситуация в САР и двусторонние отношения государств.
«Мохаммад Джавад Зариф во главе политической делегации прибыл в Дамаск по официальному приглашению министра иностранных дел Сирии Валида Муаллема для переговоров и консультаций со своим коллегой», — сообщает МИД Ирана в мессенджере Soroush.
Ранее News.ru писал о том, что президент Исламской Республики Иран (ИРИ) Хасан Рухани пообещал, что страна сможет преодолеть экономические проблемы, связанные с санкциями США. По его словам, в настоящее время многие «потеряли веру в будущее Исламской Республики».