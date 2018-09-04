Ещё
Турция стягивает военную технику к границе Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Почему охрана Захарченко оказалась бессильна
Почему охрана Захарченко оказалась бессильна

Турция стягивает военную технику к сирийской границе, сообщили СМИ 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Турецкие военные перебрасывают технику к сирийской границе в приграничной провинции Килис, опасаясь новой волны беженцев из-за возможной военной операции в сирийском Идлибе, сообщает во вторник газета Hurriyet.
Отмечается, что через Килис и в направлении населенного пункта Эльбейли на сирийской границе утром во вторник проследовали восемь транспортных средств, перевозящих танки и гаубицы.
По информации военного источника газеты, переброска техники осуществляется в рамках мер безопасности по отношению к группировке, дислоцированной на сирийской стороне границы. Танки M60 были направлены к границе в рамках плана по сдерживанию новой волны беженцев, которую турецкие власти ожидают в случае наступления правительственных войск Сирии на Идлиб.
Сообщается, что Турция также расширила лагерь беженцев Атме на сирийской стороне границы и укрепила свои 12 наблюдательных пунктов по контролю за зоной деэскалации в Идлибе в преддверии возможной военной операции в этом регионе.
Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.
В МИД РФ заявляли, что никто не заинтересован в активных боевых действиях в Идлибе, которые могут повлечь массовые жертвы.
В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* (запрещена в РФ) готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.
При этом глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США активно обсуждают с Россией предотвращение вероятного использования химоружия в Сирии.
Последние новости
В реальном Крыму все немного по-другому Нам грозит "заговор рыцарей Истины". Они не пожалеют ни Европы, ни РФ Пуля не дура: почему тульскую МЦ считают лучшей бесшумной винтовкой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему охрана Захарченко оказалась бессильна132
Россия разнесла ЕС за реакцию на гибель Захарченко460
Краско бросил 27-летнюю жену из-за нехватки секса20
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ68
Прилепин назвал убийц Захарченко323
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Армия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
03:31
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ
Общество
13:15
Путин засекретил данные о внештатных разведчиках
Политика
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение