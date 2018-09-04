Турция стягивает военную технику к границе Сирии

Турция стягивает военную технику к сирийской границе, сообщили СМИ

Турецкие военные перебрасывают технику к сирийской границе в приграничной провинции Килис , опасаясь новой волны беженцев из-за возможной военной операции в сирийском Идлибе, сообщает во вторник газета Hurriyet

Отмечается, что через Килис и в направлении населенного пункта Эльбейли на сирийской границе утром во вторник проследовали восемь транспортных средств, перевозящих танки и гаубицы.

По информации военного источника газеты, переброска техники осуществляется в рамках мер безопасности по отношению к группировке, дислоцированной на сирийской стороне границы. Танки M60 были направлены к границе в рамках плана по сдерживанию новой волны беженцев, которую турецкие власти ожидают в случае наступления правительственных войск Сирии на Идлиб.

Сообщается, что Турция также расширила лагерь беженцев Атме на сирийской стороне границы и укрепила свои 12 наблюдательных пунктов по контролю за зоной деэскалации в Идлибе в преддверии возможной военной операции в этом регионе.

Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

МИД РФ заявляли, что никто не заинтересован в активных боевых действиях в Идлибе, которые могут повлечь массовые жертвы.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* (запрещена в РФ) готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.