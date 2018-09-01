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Ирак опроверг закрытие неба для российского самолёта
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Ирак опроверг закрытие неба для российского самолёта 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посол Ирака Хайдар Мансур Хади опроверг появившуюся ранее информацию о том, что иракские военные не пропустили самолёт ВКС России в воздушное пространство республики. Сообщения в СМИ об инциденте он назвал «информационным вбросом».
«Эта информация не соответствует действительности», — заявил дипломатический представитель РИА Новости. По мнению Хади, дезинформаторы, распространяя «утку», хотели ухудшить российско-иракские отношения.
Ранее газета Al-Masdar News сообщила, что Ирак не пропустил российский самолёт Ту-154М, перевозивший войска на сирийскую авиабазу Хмеймим. Отмечалось, что Багдад таким образом нарушил соглашение, по которому ранее обязался пропускать ВВС Сирии, участвующие в операции против ИГ (организация запрещена в России).
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