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Палестинского министра ранили израильские солдаты
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Палестинского министра ранили израильские солдаты 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава ведомства по делам израильских поселений на палестинских территориях Валид Асаф получил ранение в результате стрельбы израильских силовиков по протестующим палестинцам, сообщает WAFA.
Инцидент произошел в ходе марша протеста в Каркаре к западу от Рамаллы, передает «Интерфакс». Израильские военные открыли стрельбу резиновыми пулями, ранения получили три палестинца. Также израильтяне использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Палестинцы проводят акции протеста в Каркаре из-за принятия Израилем решения о возведении новых населенных пунктов на Западном берегу реки Иордан.
Ранее глава минобороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что новая вооруженная конфронтация с палестинскими боевиками сектора Газа неизбежна.
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