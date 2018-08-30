«Газпром» реализовал проект «Турецкий поток» на 80%

В рамках проекта «Турецкий поток» уложено 1,5 тыс. км труб, что составляет порядка 80% от общей протяжённости газопровода. Об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он также рассказал о ходе реализации «Северного потока — 2» и «Силы Сибири». Между тем эксперты отмечают, что, несмотря на давление США , европейские страны и Турция проявляют всё больший интерес к российскому газу. В первую очередь это обусловлено ценой и надёжностью поставок, считают аналитики.

В ходе встречи было уделено внимание реализации важнейших экспортных проектов корпорации на европейском направлении. В частности, речь шла о «Турецком потоке».

«Идёт строительство газопровода «Турецкий поток»: по обеим ниткам уложено 1,5 тыс. км труб, или около 80% от совокупной протяжённости трубопровода», — говорится в сообщении пресс-службы.

Строительство газопровода из Краснодарского края в европейскую часть Турции началось в мае 2017 года. Большая часть обеих ниток проходит по дну Чёрного моря. Одна линия предназначена для турецкого рынка, вторая — для стран юго-востока Европы. Совокупная мощность трубопровода — 31,5 млрд кубометров газа в год.

«Здесь нет проблем, произойдёт распределение с украинского маршрута на «Турецкий поток», ничего теоретически России не может помешать. В отношении второй нитки — есть вопрос в том смысле, что нужно создать некие перемычки на европейской территории, но небольшие», — заметил в разговоре с RT директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов

«Рост вопреки давлению»

Правосудов также добавил, что конкурентные действия США на сырьевом рынке Европы не стали помехой для российского экспортёра природного газа.

«Несмотря на американское давление — оно есть и на Турцию, и на Германию, — всё равно они продолжают сотрудничество с РФ. Строятся «Турецкий поток» и «Северный поток — 2». Европейские компании финансируют это строительство, всё идёт так, как должно идти», — пояснил эксперт.

В целом преимущественный интерес международных иностранных потребителей голубого топлива направлен в сторону России, поскольку страна зарекомендовала себя как надёжный поставщик. Об этом заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин . В связи с этим он отметил рост продаж российского газа на европейском направлении за последние годы. По его словам, это обусловлено тремя факторами.

«Адекватная стоимость — газ во многом привязан к нефтяной корзине, цены на нефть всё-таки значительно ниже тех, которые были в 2014 году. Это даёт конкурентное преимущество даже по отношению к СПГ. Второе — гибкость поставок, в отличие от СПГ: газ, который идёт по газопроводу, доходит быстрее и более гарантированно, чем танкеры, которые идут из-за океана. Третье — в самой Европе спрос также несколько вырос, добыча газа снизилась, их месторождения старые и постепенно истощаются», — подчеркнул Пикин RT.

Эксперт отметил, что также в ЕС в целях улучшения экологии продолжают закрывать предприятия, загрязняющие окружающую среду, в частности атомные и угольные электростанции. Эта ситуация также позволит «Газпрому» наращивать добычу.

Запад — Восток

Отметим, что Миллер в ходе селекторного совещания затронул темы поставок топлива потребителям в страны Европы. Глава «Газпрома» подчеркнул, что третий год фиксируется исключительно высокий спрос на российский газ, но инфраструктура позволяет своевременно удовлетворять заявки потребителей.

Так, за первые восемь месяцев 2018 года компания поставит в страны Европы и Турцию 133,3 млрд кубометров газа, что на 5,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом прирост добычи составит 7,5%: с 302,6 млрд кубометров в 2017-м до 325,2 млрд кубометров в 2018-м.

Как заметил директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, западные чиновники, поддерживающие переход на американский СПГ, забывают про законы рынка, который в первую очередь зависит от потребителей.

«Европейские политики говорят о том, что им бы хотелось меньше зависеть от российских поставок, но потребители продолжат наращивать покупки российского газа, поскольку он удобно приходит, он дешёвый, а лучшей альтернативы никто не предлагает. Потребитель же голосует деньгами», — сказал эксперт.

Кроме того, в «Газпроме» рассказали о работах на восточном направлении. Так, в российской компании не сомневаются, что начало поставок газа в Китай будет осуществлено точно в срок — 20 декабря 2019 года.

Миллер сообщил, что завершены основные объёмы работ по укладке трубопровода «Сила Сибири». По этой транспортировочной магистрали в КНР будет поступать сначала 5 млрд кубометров в год, а затем объёмы вырастут до 38 млрд кубометров в год.

Кроме того, газопровод создаст условия для газоснабжения и газификации российских регионов, будет способствовать развитию современных газоперерабатывающих и газохимических производств. В связи с этим продолжается обустройство Чаяндинского месторождения в Якутии и монтаж оборудования на площадке Амурского газоперерабатывающего завода.

«Мы встречаем наш профессиональный праздник, уверенно выполняя намеченные планы. Успешно работаем по всем стратегическим направлениям. Точно в срок реализуем масштабные проекты государственного значения», — пояснил Миллер.