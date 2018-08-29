Комментарии арабских читателей: «Русских можно сдержать, лишь бросив им кость»

Некоторые комментарии читателей к статье «Шесть доказательств того, что бои за Идлиб неизбежны и будут самыми сложными»

Jalal Al Arabi: Поэтому Поэтому Турция и Эрдоган являются решением кризиса, и кто заполучит Эрдогана в свои ряды, тот выиграет войну в Сирии . Поэтому я сказал, что Россия не рискнет вступить в бои за Идлиб в поддержку армии режима Асада, чтобы не вызвать гнев у Турции, которая присутствует в Идлибе. Я считаю, что нападение на Идлиб без турецкого согласия положит конец любым соглашениям и союзу между русскими и турками. Путин сегодня заинтересован в отношениях с Эрдоганом и Турцией, а не с Асадом или Ираном . Российское соглашение с Трампом, который оказался в изоляции внутри страны, не принесёт пользу Москве , поэтому она вынуждена оставить турок в рамках своего альянса. Хорошо известно, что «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ — прим. ред.) будут играть политическую роль в Сирии, вне зависимости от того, останется ли Асад или уйдёт. Они являются членами Конституционной комиссии, большинство из них сторонники Эрдогана, который никогда не откажется от них в качестве инструмента влияния на переговорах о политическом урегулировании в Сирии между Россией и Турцией. Такая же судьба ждёт аль-Джулани. Русские больше не будут говорить об остальных фракциях, они знают, что «Братья-мусульмане» находятся под турецкой защитой. Перед этими двумя вариантами аль-Джулани либо примет решение согласиться встать под защиту турок подобно другим вооружённым группам оппозиции или вести войну против режима, русских и турок. Битва за Идлиб будет вестись на словах, если Россия и Турция не достигнут соглашения по этому вопросу и в вопросе политического урегулирования.

Саиф Бин Зи Язен: Я считаю, что важнейшей целью эскалации Я считаю, что важнейшей целью эскалации США и Запада является проникновение на иранские базы в Сирии, чтобы ослабить их присутствие и, следовательно, нанести ущерб «Хезболле» в целях защиты национальной безопасности Израиля . Прямое столкновение Америки и Израиля с Ираном будет стоить очень дорого, пострадают их интересы в регионе Персидского залива и вокруг морских торговых путей, а это возлагает большие надежды на российский ответ. Когда дело касается безопасности Израиля, Россия ничего не может сделать. Россия не раз угрожала ответить, но Сирия пострадала, и мы не видели, чтобы Россия осуществляла свои угрозы на практике. Советский Союз отказался от Гамаля Абдель Насера, и мы видим, что еврейское лобби в России оказывает большое влияние на процесс принятия решений. То же самое касается Ирана, который пришёл в Сирию не для того, чтобы атаковать Израиль, а чтобы распространить своё влияние в регионе и поддержать оппозиционные группировки, которые призваны шантажировать Израиль и Запад в ходе переговорах по вопросам, которые представляют для них интерес. В результате Сирия является государством, оккупированным более чем одной страной, борющимся за свои интересы в регионе. Это война между региональными и международными силами на арабских землях, и главной ее жертвой являются арабы.

Taboukar: Какова позиция России после реализации этого «сценария»? Нам подождать час-два?

Ибн Аль-Валид: Россия не обвиняет сирийцев в убийстве своих детей, но зато обвиняет бешеных псов в том, что они разрывают на части сирийское мясо!

Амджад: Американская агрессия не потерпит поражение, несмотря на российскую позицию, которую поддерживает Китай. Это неизбежно, как и жертвы среди невинных людей.

В Турции много рук: Турция, И где роль Турции во всем этом? Она присутствует во всех уголках сирийского севера и может изменить баланс сил. Что предложит ей Путин во время своего предстоящего визита в Стамбул, и почему Турция настаивает на двустороннем саммите с Россией перед трехсторонней встречи в Тегеране? Что Эрдоган обсудит с Путиным вдали от ушей иранцев?

Американский вопрос будет присутствовать в Стамбуле, санкции и постоянное давление на лиру ставят ее в центр двусторонней встречи на высшем уровне. Есть ли у Путина достаточно ресурсов для того, чтобы запустить турецкую экономику? Или Эрдоган поддержит бомбардировку режима Асада, как сделал это в первый раз?

​Химик: Некоторые говорят, что Россия нуждается в химической бомбардировке и обвиняет сирийский народ в том, что он убивает своих детей. Сирийцы заперты в своих городах, и иранской милиции очень тяжело ворваться на улицы и переулки. Все мы помним, как Сулейман годами стоял у ворот Каира, не будучи в состоянии войти в город. Русские прибегли к применению химического оружия в Гуте, чтобы уничтожить все живое. История с бомбами с хлором восходит ко временам до «белых касок». Каждый раз, когда русские используют хлор или нервно-паралитический газ, они запускают кампанию в средствах массовой информации, обвиняя сирийцев в том, что они готовятся бомбить себя, чтобы спровоцировать общественное мнение. После этого русские используют право вето в Некоторые говорят, что Россия нуждается в химической бомбардировке и обвиняет сирийский народ в том, что он убивает своих детей. Сирийцы заперты в своих городах, и иранской милиции очень тяжело ворваться на улицы и переулки. Все мы помним, как Сулейман годами стоял у ворот Каира, не будучи в состоянии войти в город. Русские прибегли к применению химического оружия в Гуте, чтобы уничтожить все живое. История с бомбами с хлором восходит ко временам до «белых касок». Каждый раз, когда русские используют хлор или нервно-паралитический газ, они запускают кампанию в средствах массовой информации, обвиняя сирийцев в том, что они готовятся бомбить себя, чтобы спровоцировать общественное мнение. После этого русские используют право вето в Совете Безопасности ООН , чтобы противостоять любым мерам и отклонить все резолюции ООН

Халед Назаль: Соединенные Штаты хотят достичь долговременных успехов в интересах Израиля. Арабские и мусульманские наемники, а также деньги Ибн Салмана текут рекой, чтобы уничтожить любого чиновника, который говорит «нет» Израилю. Россия может поколебать это уравнение, используя ряд рычагов, включая поддержку хуситов в Йемене, Соединенные Штаты хотят достичь долговременных успехов в интересах Израиля. Арабские и мусульманские наемники, а также деньги Ибн Салмана текут рекой, чтобы уничтожить любого чиновника, который говорит «нет» Израилю. Россия может поколебать это уравнение, используя ряд рычагов, включая поддержку хуситов в Йемене, «Талибана» (запрещена в РФ — прим. ред.) в Афганистане, разрушив блокаду Кореи, тем самым смешав все карты на мировой арене. Однако, судя по событиям, похоже, что Россия заняла позицию стороннего наблюдателя, и это не в ее интересах, как и не в интересах Сирии и Ирана.

Довольство Алжира: Ударили по главе сирийского режима и посеяли хаос, чтобы утопить Россию в Сирии. Цель — не сирийский режим, а Россия наряду с причинами в сфере безопасности и реконструкции, которая еще не началась.

Абу Аль-Хасан Аль-Ямани: У нас есть опыт работы с русскими. Они подобны бешеной собаке, которая умолкает, хватая брошенную ей кость. Они скрывают собственную наготу при помощи русских, жадных эксплуататоров, которых можно сдержать, лишь бросив им кость.