Турпоток россиян в Турцию вырос почти на 30 процентов

За январь-июль 2018 года Турцию посетили 3,276 миллиона россиян. Это на 29,6 процента больше, чем за первые семь месяцев прошлого года. Россия возглавила топ-5 стран по количеству приехавших в Турцию туристов. На втором месте Германия с 2,32 миллиона человек, на третьем — Иран (1,32 миллиона), четвертое и пятое места поделили Грузия (1,24 миллиона) и Великобритания (1,21 миллиона). Об этом говорится в ежемесячном бюллетене министерства культуры и туризма Турции. Всего Турцию с начала года посетили 21,6 миллиона иностранных туристов.