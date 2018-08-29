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Турпоток россиян в Турцию вырос почти на 30 процентов
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США раскрыли "секрет" Кремля в Прибалтике
США раскрыли "секрет" Кремля в Прибалтике

Турпоток россиян в Турцию вырос почти на 30 процентов 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
За январь-июль 2018 года Турцию посетили 3,276 миллиона россиян. Это на 29,6 процента больше, чем за первые семь месяцев прошлого года.
Россия возглавила топ-5 стран по количеству приехавших в Турцию туристов. На втором месте Германия с 2,32 миллиона человек, на третьем — Иран (1,32 миллиона), четвертое и пятое места поделили Грузия (1,24 миллиона) и Великобритания (1,21 миллиона). Об этом говорится в ежемесячном бюллетене министерства культуры и туризма Турции.
Всего Турцию с начала года посетили 21,6 миллиона иностранных туристов.
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