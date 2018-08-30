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Валютный кризис подорвал свободу слова в Турции
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Валютный кризис подорвал свободу слова в Турции 

Вести Экономика + ещё 1 34 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 30 августа — «Вести. Экономика» В результате кризиса в отношениях между Турцией и США турецкая пресса понесла экономические потери. Особенно пострадала горстка изданий, которые по-прежнему критикуют власть.
Двусторонняя напряженность на фоне ситуации с арестом американского пастора закончилась в конце июля. Все это привело к беспрецедентным санкциям США в отношении Анкары. Этот скандал закончился спадом турецкой лиры, что усугубило финансовые проблемы во многих секторах, которые пострадали от взлета цен на импортируемые материалы.
В том числе это затронуло и сектор прессы, который в значительной степени зависит от импортной бумаги. Некоторым изданиям пришлось поднять цены, другим приостановить свою деятельность, пишет в своей статье на Al-Monitor турецкий журналист Айла Ганиоглу.
В печатных СМИ кризис сильнее всего ударил по той категории изданий, которые выступают с критикой правящего режима. В отличие от своих проправительственных коллег, эти газеты не имеют поддержки со стороны правительства и его компаний. На прошлой неделе Cumhuriyet поднял цену на 1 лиру до 2,5 лир, Sozcu также поднял цену.
Эрдем Гюль, представитель компании Cumhuriyet в Анкаре отметил, что «СМИ и раньше жили в весьма недемократичном климате, а теперь им нанесен удар в результате беспорядков с иностранной валютой».
На прошлой неделе Aydinlik, одно из наиболее пострадавших изданий, вынуждено было приостановить выпуск в течение 3 дней. В редакционной статье от 21 августа издание осуждает зависимость страны от импортной бумаги.
«Цена бумаги выросла втрое с учетом стоимости доллара», — пишет издание, призывая правительство вмешаться.
После трехдневного перерыва обозреватель Aydinlik Мустафа Памукоглу отметил, что стоимость тонны газетной бумаги выросла до 5 тыс. лир, хотя в декабре она составляла 2 тыс. лир. Также он добавил, что Турция импортирует более 500 тыс. тонн газетной бумаги в год, в основном из России. Одним из средств борьбы с кризисом он видит равномерное распространение рекламы между газетами.
«Государственные банки и учреждения должны равномерно распределять рекламу, независимо от политических убеждений», — подчеркнул он.
Не менее сильно пострадали и журналы. Так, одно из изданий, посвященных археологии, вынуждено было отложить печать номера, заявив своим читателям: «Продолжать печать номеров в условиях нынешнего обменного курса практически невозможно».
Популярный сатирический журнал LeMan также не в лучшем положении. В сообщении в Твиттере от 24 августа Тункай Акгун, карикатурист журнала, вспомнил приватизацию государственного производителя бумаги SEKA несколько лет назад, добавив: «Теперь мы не знаем как печатать LeMan на следующей неделе».
Ugur Mumcu Investigative Journalism Foundation обратился за поддержкой к читателям, заявив, что изо всех сил пытается печатать книги известного журналиста, проводившего расследования, Угура Мумку, который был убит в 1993 году.
Глава Turkish Publishers Union Кенан Кокатюрк считает, что суть проблемы связана с приватизацией SEKA в 2004 году и закрытием нескольких предприятий по производству бумаги. Это поставило Турцию в зависимость от импорта бумаги. Завод SEKA в городе Измит был продан бизнес-группе Albayrak, которой принадлежит проправительственная газета Yeni Safak. По словам Кокатюрка, Турция вообще не выпускает бумажные книги, и цена этого товара также растет.
В прошлом году группа Albayrak объявила о том, что собирается увеличить объемы производства бумаги. Работа нового завода, способного производить 700 тыс. тонн бумаги в год, должна была проходить в 2 этапа: первый в начале 2018 года, второй — в начале 2019 года.
Призывы к властям с просьбой оказать поддержку для облегчения кризиса до сих пор остаются без ответа. Неспособность правительства справиться с крахом лиры заставляет турецкую прессу, особенно газеты, выступающие с критикой властей, отказаться от печатных изданий и уйти в интернет. Это приводит к увольнению сотрудников. Haberturk daily, которая принадлежит бизнес-группе Ciner, уже прошла через это в начале июля, сославшись на «неподъемные» расходы и снижение доходов от рекламы.
Утку Какирозер, бывший журналист, а ныне законодатель оппозиционной партии, считает, что этот кризис может привести к волне закрытий и увольнений в медиа-сфере, где уровень безработицы уже составляет 30%, причем работы лишились уже около 12 тыс. работников СМИ.
Гохан Дурмус, глава профсоюза турецких журналистов, отметил, что за последние 5 лет около 10 тыс. журналистов потеряли работу. Более того, некоторые газеты будут вынуждены закрыться, если правительство не предпримет необходимые меры.
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