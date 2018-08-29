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«Белые каски» привезли боевикам отравляющие вещества
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«Белые каски» привезли боевикам в Сирии отравляющие вещества 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
На склад группировки «Ахрар Аш-Шам» (запрещена в России) в Саракибе доставлены отравляющие вещества, груз привезли представители «Белых касок», сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.
Информация получена «от нескольких находящихся в провинции Идлиб независимых источников». По их сообщениям, «большой груз отравляющих веществ» доставлен из населенного пункта Афс на двух крупнотоннажных грузовиках, передает РИА «Новости».
Груз сопровождали восемь представителей организации «Белые каски», которых встречали высокопоставленные командиры боевиков.
Позже часть груза была доставлена в другой населенный пункт на юге Идлиба для инсценировки химатаки, передает ТАСС.
ЦПВС призвал боевиков отказаться от вооруженных провокаций.
Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев заявил, что в случае провокации США, скорее всего, нанесут удар по Сирии «как с воздуха, так и с воды». Сейчас США «стягивают свои морские силы и увеличивают морскую группировку в Средиземном море недалеко от Сирии». Кондратьев надеется, что предупреждение со стороны России о готовящейся провокации позволит «остудить горячие головы» и предотвратить акт агрессии.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что в ООН и на парламентских площадках необходимо осудить провокационные действия в Сирии со стороны организации «Белые каски» и западной коалиции.
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