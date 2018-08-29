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На Западе узнали план наступления сирийской армии на Идлиб
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На Западе узнали план наступления сирийской армии на Идлиб 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сирийские правительственные силы готовят поэтапное наступление в провинции Идлиб и прилегающих районах, сообщили СМИ со ссылкой на источник в Дамаске.
Первоначально наступление будет развиваться на юге и западе провинции, не касаясь самого города Идлиб, заявил источник. По его словам, окончательно план первого этапа наступления будет готов в ближайшие часы, сообщает Reuters.
Он добавил, что Россия и Турция совместно с Ираном продолжают переговоры о наступлении.
Первым этапом наступления, как утверждается, будет город Джиср-эш-Шугур и равнина Эль-Габ на западе повстанческой провинции, а также города Аль-Латамена, Хан-Шейхун и Маарет-эн-Нууман на юге.
После взятия этих городов сирийская армия восстановит контроль над автомагистралями, идущими от Алеппо до Хамы и Латакии.
В последние недели сирийские военные разбрасывали над Идлибом листовки с призывом сдаться, одновременно усилив свои позиции на границе провинции.
Ранее министр обороны Сирии Али Айюб заявил, что Дамаск возвратит провинцию Идлиб под свой контроль и очистит ее территорию от банд или в результате военной операции, или путем соглашений о примирении.
Перед этим госсекретарь США Майк Помпео выразил министру иностранных дел России Сергею Лаврову обеспокоенность по поводу возможных военных действий в Идлибе.
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