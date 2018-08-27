Армия Израиля получит на вооружение новые высокоточные ракеты

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 августа. Новые высокоточные ракеты поступят в ближайшее время на вооружение Армии обороны Израиля . Об этом сообщила в понедельник пресс-служба израильского министерства обороны.

"Либерман (глава минобороны ) принял решение об оснащении Армии обороны Израиля новыми высокоточными ракетами, — говорится в документе. — Новое ракетное вооружение существенно повысит возможности армии, речь идет о более точном поражении целей и моментальном реагировании". В ведомстве добавили, что «новые ракеты будут разработаны на базе самых передовых технологий для максимальной адаптации к современным боевым условиям», а «стоимость использования этих ракетных систем для выполнения боевых задач будет гораздо ниже, чем при использовании любых других военных средств».

"Мы приобретаем и разрабатываем точные огневые системы, которые позволят сосредоточить и усилить атакующие возможности Армии обороны Израиля, а также охватить в течение нескольких лет любые точки региона, находящиеся как в ближнем, так и в дальнем радиусе действия", — сказал сам Либерман, комментируя в понедельник свое решение. — Программа по созданию подразделения тактических ракет продолжает развиваться, одна из ее частей уже находится в производстве, другая — в стадии завершения исследовательского процесса".

В пресс-службе также сообщили, что минобороны и израильский концерн IMI «подписали контракт на разработку и приобретение передового ракетного вооружения на сумму в сотни миллионов шекелей ($1 равен 3,64 шекеля)». В ведомстве указали, что «приобретение передовых ракет стало результатом принятого министром обороны Либерманом решения об оснащении армии точными ракетами различного радиуса действия».