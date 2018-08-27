Россия по просьбе Турции ускорит поставки ракетных комплексов С-400

Российская Федерация по просьбе Турции ускорит начало поставок зенитно-ракетных комплексов С-400. Производитель систем нашел возможность пойти навстречу Турецкой Республике.

Об этом пишет агентство Axar.az, ссылаясь на директора по международному сотрудничеству и региональной политике Госкорпорации «Ростех» Виктора Кладова . Он отметил, что приобретение комплексов С-400 стало значимым событием. И когда турецкие власти высказали просьбу об ускорении поставок, такой вариант нашли. Планируется, что первые системы поступят в Турцию уже в 2019 году.

Как пишет издание, комплексам С-400 сегодня нет равных в мире. Они обладают большим диапазонам действий и могут защитить от любых воздушных целей. Кроме того, Виктор Кладов высказался и по поводу вероятности совместного производства С-400. Он отметил, что это очень высокотехнологичное производство и поэтому требуется соответствующая материально-техническая база и подготовленные специалисты. Для этого необходимо время. А пока «Ростех» может предложить Турции сотрудничество не только в военной сфере, но и в области гражданских высоких технологий.