Ещё
Россия по просьбе Турции ускорит поставки ракетных комплексов С-400
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия по просьбе Турции ускорит поставки ракетных комплексов С-400 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Российская Федерация по просьбе Турции ускорит начало поставок зенитно-ракетных комплексов С-400. Производитель систем нашел возможность пойти навстречу Турецкой Республике.
Об этом пишет агентство Axar.az, ссылаясь на директора по международному сотрудничеству и региональной политике Госкорпорации «Ростех» Виктора Кладова. Он отметил, что приобретение комплексов С-400 стало значимым событием. И когда турецкие власти высказали просьбу об ускорении поставок, такой вариант нашли. Планируется, что первые системы поступят в Турцию уже в 2019 году.
Как пишет издание, комплексам С-400 сегодня нет равных в мире. Они обладают большим диапазонам действий и могут защитить от любых воздушных целей. Кроме того, Виктор Кладов высказался и по поводу вероятности совместного производства С-400. Он отметил, что это очень высокотехнологичное производство и поэтому требуется соответствующая материально-техническая база и подготовленные специалисты. Для этого необходимо время. А пока «Ростех» может предложить Турции сотрудничество не только в военной сфере, но и в области гражданских высоких технологий.
Российская Газета: последние новости
Провокационную химатаку в Сирии могут провести в ближайшие двое суток СМИ: Министр экономики и финансов Ирана отправлен в отставку Из Сирии в Чечню вернулись 200 военных полицейских
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве143
Москва в опасности: в столицу пришла жара268
Во Флориде произошла «массовая стрельба»215
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару64
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар149
Видео
03:13
Зачем скрывают Медведева
Политика Статьи
02:08
США показали аналог «Искандера»
Войска Армия
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
00:30
«Северный поток—2» позволит добиваться от Москвы уступок
Европа Политика
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Другое
01:52
Путин поведал о новой памятной дате
Общество Политика
00:48
Пост сдал: эсминец США покинул Черное море
Оружие Армия
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
01:37
Петросян уехал залечивать «душевные раны» в Крым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение