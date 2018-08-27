Ещё
В российской армии созданы подразделения по борьбе с беспилотниками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В российской армии созданы подразделения по борьбе с беспилотниками 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами будут использовать опыт войн в Сирии.
В Российской армии созданы мобильные группы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, которые будут использовать в том числе и опыт, полученный в Сирии, говорится в сообщении Южного военного округа.
«Специальные мобильные группы по борьбе с БЛА созданы в соединениях ЮВО в целях внедрения опыта, накопленного российскими специалистами при выполнении боевых задач в Сирии», — сказали в пресс-службе.
Первые учения с мобильными группами пройдут в четверг на аэродроме Мариновка.
Военнослужащие будут отрабатывать обнаружение, уничтожение, принудительную посадку беспилотников с использованием комплексов РЭБ «Житель» и станций «Лесочек».
ТК «Звезда»: последние новости
Специалисты британской ЧВК обучили террористов для инсценировки химатаки в Идлибе Ультиматум «Охотника»: на что способен новый ударный вертолет Ми-28НЭ В Сирии боевики готовят наступление на позиции правительственных войск
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве142
Москва в опасности: в столицу пришла жара268
Во Флориде произошла «массовая стрельба»215
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару63
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар149
Видео
03:13
Зачем скрывают Медведева
Политика Статьи
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Другое
01:52
Путин поведал о новой памятной дате
Общество Политика
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
01:37
Петросян уехал залечивать «душевные раны» в Крым
Шоу-бизнес
00:36
«Упала в обморок, потеряла память»: Ротару стало плохо
Шоу-бизнес Статьи
03:46
10 лет свободы: куда идут Абхазия и Южная Осетия
В мире Статьи
02:45
Медведя с канистрой на голове объявили в розыск
Общество Экология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение