В российской армии созданы подразделения по борьбе с беспилотниками

Подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами будут использовать опыт войн в Сирии

В Российской армии созданы мобильные группы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, которые будут использовать в том числе и опыт, полученный в Сирии, говорится в сообщении Южного военного округа.

«Специальные мобильные группы по борьбе с БЛА созданы в соединениях ЮВО в целях внедрения опыта, накопленного российскими специалистами при выполнении боевых задач в Сирии», — сказали в пресс-службе.

Первые учения с мобильными группами пройдут в четверг на аэродроме Мариновка.

Военнослужащие будут отрабатывать обнаружение, уничтожение, принудительную посадку беспилотников с использованием комплексов РЭБ «Житель» и станций «Лесочек».