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В Минобороны прокомментировали нахождение в Средиземном море эсминца США
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В Минобороны прокомментировали нахождение в Средиземном море эсминца США 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Прибывший в Средиземное море американский эсминец с 28 ракетами «Томагавк» может нанести удары по любой части Сирии, заявил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Двадцать пятого августа в Средиземное море вошел эсминец ВМС США «Росс» с 28 ракетами «Томагавк», радиус действия которых позволяет нанести удары по всей территории Сирии", — сказал он.
По словам Конашенкова, эти приготовления подтверждают «намерения США воспользоваться инсценировкой боевиков „Хайат Тахрир Аш-Шам*“ в провинции Идлиб с „применением химического оружия“ правительственными силами».
Инсценировка, по заявлению Конашенкова, готовится «при активном участии британских спецслужб».
Кроме того, ранее в Персидский залив прибыл американский эсминец «Салливанс» с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазу «Эль-Удейд» в Катаре был передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами «воздух-земля» JASSM.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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