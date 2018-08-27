В Минобороны прокомментировали нахождение в Средиземном море эсминца США

"Двадцать пятого августа в Средиземное море вошел эсминец ВМС США «Росс» с 28 ракетами «Томагавк», радиус действия которых позволяет нанести удары по всей территории Сирии", — сказал он.

По словам Конашенкова, эти приготовления подтверждают «намерения США воспользоваться инсценировкой боевиков „Хайат Тахрир Аш-Шам*“ в провинции Идлиб с „применением химического оружия“ правительственными силами».

Инсценировка, по заявлению Конашенкова, готовится «при активном участии британских спецслужб».

Кроме того, ранее в Персидский залив прибыл американский эсминец «Салливанс» с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазу «Эль-Удейд» в Катаре был передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами «воздух-земля» JASSM.

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